Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona una carica straordinaria e vi spinge ad affrontare ogni situazione con coraggio. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure riuscire a sbloccare una trattativa rimasta ferma. La vostra determinazione sarà apprezzata da chi vi osserva. In amore cercate di non lasciare che l’impazienza rovini momenti preziosi. Una parola gentile avrà più forza di qualsiasi discussione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a proteggere il vostro segno e rende questa giornata particolarmente serena. Nel lavoro riuscite a consolidare un progetto importante e una questione economica potrebbe finalmente trovare una soluzione favorevole. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero fare una conoscenza rassicurante e sincera.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende vivace la mente e favorisce incontri, spostamenti e nuove idee. Nel lavoro potreste ricevere una telefonata o una proposta capace di cambiare i programmi delle prossime settimane. Non abbiate paura di mettervi in gioco. In amore il vostro fascino conquista facilmente e una persona potrebbe dimostrarvi un interesse che non avevate immaginato.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi aiuta a recuperare equilibrio dopo giornate piuttosto intense. Nel lavoro riuscite a risolvere una situazione delicata grazie alla vostra sensibilità. In amore il cielo favorisce i chiarimenti e le emozioni profonde. Lasciate da parte i timori e aprite il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 luglio 2026), il Sole illumina il vostro cammino e vi rende protagonisti. Nel lavoro arriva il momento di raccogliere i frutti dell’impegno dimostrato negli ultimi tempi. Una persona influente potrebbe notare il vostro valore. In amore evitate inutili orgogli: la semplicità sarà la chiave per vivere una giornata speciale.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e organizzati. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni rimaste in sospeso e questo vi permetterà di affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni. In amore cercate di lasciarvi sorprendere dagli eventi senza voler controllare ogni dettaglio.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di pace. Nel lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti e potrebbe diventare molto importante nel prossimo futuro. In amore il dialogo torna protagonista. È una giornata ideale per rafforzare un legame o fare una nuova conoscenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito e il vostro magnetismo. Nel lavoro avete la capacità di individuare occasioni preziose prima degli altri. Le stelle favoriscono decisioni coraggiose. In amore siete intensi e irresistibili. Una forte emozione potrebbe cambiare il tono della giornata.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi restituisce entusiasmo e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Nel lavoro è il momento di guardare oltre i soliti schemi e accettare una sfida stimolante. In amore siete spontanei e sinceri. Un incontro casuale potrebbe rivelarsi più importante del previsto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri progetti. Nel lavoro raccogliete soddisfazioni grazie alla costanza e alla serietà che vi contraddistinguono. Una questione pratica trova finalmente soluzione. In amore cresce la voglia di condividere sogni e programmi con la persona amata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 luglio 2026), Urano porta creatività e desiderio di cambiamento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe essere decisiva per risolvere un problema. In amore cercate rapporti autentici e stimolanti. Le stelle favoriscono chi è pronto ad aprirsi a nuove esperienze.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata intensa e ricca di emozioni. Nel lavoro seguite il vostro istinto perché vi guiderà verso una scelta fortunata. In amore il cielo protegge gli incontri, le riconciliazioni e le coppie che desiderano rafforzare il proprio legame.