Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo una forte ventata di ottimismo e chiarezza. In particolare sul fronte lavorativo. Dopo mesi di incertezza, si intravedono prospettive chiare, delineate. Amore? La voglia di ufficializzare i sentimenti, di convivere o addirittura di pensare al matrimonio diventa irresistibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 luglio 2026), è arrivato il momento di cambiare, di dare una svolta. Venere è tornata in posizione favorevole: le coppie che hanno attraversato momenti di crisi nel corso delle prossime ore potranno giungere a un compromesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, Marte transita nel segno e vi rende instancabili, portando spesso ad agire con impeto e a mostrare un entusiasmo contagioso per chi vi sta accanto. Potete recuperare anche dopo un momento difficile o un problema per il quale siete stati male. Molto male.

CANCRO

Cari Cancro, è importante non avere ripensamenti dell’ultim’ora. Mercurio e Saturno nel corso di queste ore di metà luglio invitano a riflettere su alcune decisioni recenti. I sentimenti si ravvivano e il mese che state vivendo offre o offrirà a breve la possibilità di vivere relazioni leggere o part-time.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 luglio 2026), momento cruciale per il vostro percorso lavorativo. Amore? Le coppie che hanno avuto discussioni o problemi avranno una seconda chance. A breve sarà favorita la riconciliazione e il rafforzamento dei legami.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo di trasformazioni importanti: avrete l’opportunità di navigare a vista, un concetto che appare alquanto distante dalle vostre abitudini improntate alla tranquillità e alla logica. Se siete in una relazione sana e bilanciata, noterete un rafforzamento dei legami.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: è arrivato il momento di cambiare, di dare una svolta. Venere è tornata in posizione favorevole.