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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 14 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo una forte ventata di ottimismo. In particolare sul fronte lavorativo. Dopo mesi di particolare incertezza, si intravedono prospettive chiare, delineate. Finalmente… Amore? La voglia di ufficializzare i sentimenti, di convivere o addirittura di pensare al matrimonio diventa irresistibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 luglio 2026), è arrivato il momento di cambiare, di dare una svolta importante alla vostra vita lavorativa e non. Venere è tornata in posizione favorevole: le coppie che hanno attraversato momenti di crisi nel corso delle prossime ore potranno giungere a un compromesso.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Marte transita nel segno e in queste ore di luglio vi rende instancabili, portando spesso ad agire con impeto e a mostrare un entusiasmo contagioso per chi vi sta accanto. Potete recuperare anche dopo un momento difficile o un problema per il quale siete stati male.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, è importante non avere ripensamenti dell’ultim’ora. Non in questo momento… Mercurio e Saturno nel corso di queste ore di metà luglio 2026 invitano a riflettere su alcune decisioni recenti. I sentimenti si ravvivano e il mese che state vivendo offre o offrirà a breve la possibilità di vivere relazioni leggere o part-time.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 luglio 2026), state attraversando un momento cruciale per il vostro percorso lavorativo. Amore? Le coppie che hanno avuto discussioni o problemi avranno una seconda chance. A breve sarà favorita la riconciliazione e il rafforzamento dei legami.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo di trasformazioni importanti: avrete l’opportunità di navigare a vista, un concetto che appare alquanto distante dalle vostre abitudini improntate alla tranquillità e alla logica. Se siete in una relazione sana e bilanciata, noterete un rafforzamento dei legami.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: è arrivato il momento di cambiare, di dare una svolta.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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