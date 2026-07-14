Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove da qualche giorno non è più in contrasto: è il momento di prendere decisioni strategiche e puntare in alto. Per i single il mese che state vivendo porterà occasioni di conoscenze sincere, in particolare tra il 24 e il 25 del mese di luglio. Portate ancora un po’ di pazienza. Manca poco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 luglio 2026), questo è un periodo delicato, in particolare in ambito lavorativo. La voglia di reagire d’impulso rischia di prendere il sopravvento. Fate con calma. Serve sangue freddo. Amore? Questo mese invita a fare ordine nella sfera affettiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente Giove è a vostro favore, mentre Saturno è con voi già da diversi mesi. Il panorama lavorativo si vivacizza in queste ore. La voglia di riscatto e di vivere esperienze intense sarà ancora più forte, ma le relazioni stabili e sincere avranno un valore inestimabile. Coraggio: datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove smette di fare il bastian contrario e, anche se all’inizio del mese le scelte sembrano ancora difficili da attuare, la direzione è ben chiara: si naviga verso acque più calme. Finalmente… Attenzione però: alcuni di voi peccheranno di concentrazione… Dal 22, il Sole tornerà favorevole e regalerà una spinta extra per rimettervi in pista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 luglio 2026), è arrivato il momento di decidere cosa fare del vostro lavoro. Come e quando moversi. Prestate attenzione alle finanze. Venere non è più opposta in amore: una buona notizia per voi.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza di Marte accende i nervi in queste ore, facendo avvertire un surplus di compiti e responsabilità che rischia di generare confusione. Attenzione…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la voglia di riscatto e di vivere esperienze intense sarà ancora più forte. Datevi da fare.