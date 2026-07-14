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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 14 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove da qualche giorno non è più in contrasto: è il momento di prendere decisioni strategiche e puntare in alto. Per i single il mese che state vivendo porterà occasioni di conoscenze sincere, in particolare tra il 24 e il 25 del mese di luglio. Portate ancora un po’ di pazienza. Manca poco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 luglio 2026), questo è un periodo delicato, in particolare in ambito lavorativo. La voglia di reagire d’impulso rischia di prendere il sopravvento. Fate con calma. Serve sangue freddo. Amore? Questo mese invita a fare ordine nella sfera affettiva.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente Giove è a vostro favore, mentre Saturno è con voi già da diversi mesi. Il panorama lavorativo si vivacizza in queste ore. La voglia di riscatto e di vivere esperienze intense sarà ancora più forte, ma le relazioni stabili e sincere avranno un valore inestimabile. Coraggio: datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove smette di fare il bastian contrario e, anche se all’inizio del mese le scelte sembrano ancora difficili da attuare, la direzione è ben chiara: si naviga verso acque più calme. Finalmente… Attenzione però: alcuni di voi peccheranno di concentrazione… Dal 22, il Sole tornerà favorevole e regalerà una spinta extra per rimettervi in pista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 luglio 2026), è arrivato il momento di decidere cosa fare del vostro lavoro. Come e quando moversi. Prestate attenzione alle finanze. Venere non è più opposta in amore: una buona notizia per voi.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza di Marte accende i nervi in queste ore, facendo avvertire un surplus di compiti e responsabilità che rischia di generare confusione. Attenzione…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la voglia di riscatto e di vivere esperienze intense sarà ancora più forte. Datevi da fare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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