Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata si apre con una notevole energia e con il desiderio di recuperare il tempo perso. Marte vi rende intraprendenti e determinati, qualità che oggi saranno particolarmente utili sul lavoro. Potrebbe arrivare una proposta, un nuovo incarico oppure una risposta attesa da tempo. Evitate soltanto di voler accelerare ogni situazione: alcune cose maturano meglio con calma. In amore il dialogo torna protagonista e permette di superare piccoli malintesi. I single potrebbero essere colpiti da una persona molto diversa dal loro ideale, ma proprio per questo interessante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 luglio 2026), Venere continua a regalarvi equilibrio e serenità. Nel lavoro la vostra costanza viene finalmente premiata e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro impegno. È una giornata favorevole anche per affrontare questioni economiche o organizzare nuovi progetti. In amore sentite il bisogno di stabilità e di certezze. Le coppie ritrovano armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro destinato a crescere senza fretta ma con ottime prospettive.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio illumina il vostro segno e rende questa una delle giornate più brillanti della settimana. La mente è veloce, le idee sono originali e le parole arrivano sempre al momento giusto. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda e una collaborazione potrebbe aprire scenari molto interessanti. In amore il fascino è in aumento e le nuove conoscenze sono favorite. Le coppie ritrovano leggerezza e complicità.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi aiuta a mettere ordine nei pensieri e nelle emozioni. Alcune preoccupazioni iniziano finalmente a perdere importanza e riuscite a guardare avanti con maggiore serenità. Nel lavoro la vostra sensibilità diventa una risorsa preziosa per risolvere una questione delicata. In amore il cielo favorisce chiarimenti sinceri, riconciliazioni e momenti di profonda intesa. È il momento giusto per parlare con il cuore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 luglio 2026), il Sole continua a sostenervi e vi dona carisma, sicurezza e spirito d’iniziativa. Nel lavoro potreste ricevere una conferma importante oppure assumere un ruolo di maggiore responsabilità. Le stelle vi chiedono però di ascoltare anche i consigli di chi vi vuole bene. In amore la giornata invita a mettere da parte l’orgoglio. Un gesto semplice saprà rafforzare il rapporto molto più di tante parole.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione e il senso pratico oggi fanno davvero la differenza. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni rimaste in sospeso e a pianificare con lucidità i prossimi passi. Chi aspetta una risposta potrebbe ricevere notizie incoraggianti. In amore concedetevi qualche momento di spontaneità. Non tutte le emozioni hanno bisogno di essere controllate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: Venere continua a regalarvi equilibrio e serenità. Nel lavoro la vostra costanza viene finalmente premiata e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro impegno.