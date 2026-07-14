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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 15 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata parte con un ritmo vivace e con una forte voglia di recuperare il tempo perduto. Marte continua a regalarvi energia e determinazione, qualità che oggi vi permettono di affrontare con successo una situazione lavorativa rimasta in sospeso. Potreste ricevere una telefonata interessante oppure una proposta da valutare con attenzione. Evitate soltanto di pretendere risposte immediate da chi vi circonda. In amore il cielo invita a essere più pazienti e disponibili all’ascolto. Una conversazione sincera potrebbe rafforzare un rapporto che negli ultimi tempi aveva mostrato qualche distanza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 luglio 2026), Venere continua a proteggervi e rende questa una giornata ricca di equilibrio. Vi sentite più sicuri delle vostre capacità e questo atteggiamento positivo si riflette sia nel lavoro sia nei rapporti personali. Un progetto che sembrava procedere lentamente inizia finalmente a dare i primi risultati concreti. Sul piano economico arrivano piccoli segnali di miglioramento. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile e duraturo. Le coppie riscoprono complicità, mentre i single potrebbero incontrare una persona capace di trasmettere serenità e fiducia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio continua a rendervi protagonisti. La vostra mente è brillante, veloce e ricca di intuizioni che oggi potranno fare davvero la differenza. Nel lavoro è una giornata favorevole per incontri, trattative, colloqui e nuove collaborazioni. Le parole giuste arriveranno con naturalezza e saprete convincere anche chi inizialmente sembrava poco disponibile. In amore il fascino cresce sensibilmente e rende più semplici gli incontri. Le coppie ritrovano leggerezza e progettualità, mentre chi è solo potrebbe ricevere un messaggio o un invito molto gradito.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna continua a sostenervi e vi regala quella serenità che nelle ultime settimane era mancata. Alcuni dubbi iniziano finalmente a sciogliersi e questo vi permette di affrontare gli impegni con maggiore sicurezza. Nel lavoro la vostra sensibilità vi aiuta a gestire situazioni delicate senza creare tensioni. È anche un buon momento per chiarire questioni burocratiche o organizzative. In amore il cielo favorisce i riavvicinamenti e le parole sincere. Chi ha vissuto una piccola crisi potrà ritrovare un dialogo costruttivo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 luglio 2026), il Sole vi rende forti, carismatici e determinati. Oggi potreste diventare il punto di riferimento di un gruppo oppure ricevere una conferma che aspettavate da tempo. Sul lavoro le responsabilità aumentano, ma aumentano anche le soddisfazioni. Non sottovalutate un’opportunità che inizialmente potrebbe sembrare poco importante. In amore cercate di abbassare le difese e di mostrare anche il vostro lato più dolce. Le emozioni condivise saranno molto più intense del previsto.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra precisione oggi sarà particolarmente preziosa. Riuscirete a sistemare questioni rimaste aperte e a organizzare il lavoro con grande efficienza. Chi aspetta una risposta potrebbe finalmente ricevere notizie positive. Le stelle favoriscono gli investimenti prudenti e le decisioni ben ponderate. In amore è arrivato il momento di lasciare spazio anche all’improvvisazione. Non tutto può essere pianificato: alcune emozioni meritano di essere vissute così come arrivano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la vostra precisione oggi sarà particolarmente preziosa. Riuscirete a sistemare questioni rimaste aperte e a organizzare il lavoro con grande efficienza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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