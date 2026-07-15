Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a donarvi energia e determinazione. Nel lavoro riuscite a recuperare terreno su una questione che vi stava particolarmente a cuore e potreste ricevere una proposta capace di cambiare i programmi delle prossime settimane. Evitate però decisioni affrettate. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccoli malintesi. Chi è solo potrebbe vivere un incontro piacevolmente sorprendente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro cammino e rende questa una giornata serena. Nel lavoro la vostra costanza viene finalmente riconosciuta e una questione economica tende a migliorare. È il momento ideale per programmare il futuro con maggiore fiducia. In amore cresce il desiderio di stabilità. Le coppie rafforzano il legame, mentre i single potrebbero conoscere una persona capace di trasmettere sicurezza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende brillante la mente e favorisce ogni forma di comunicazione. Nel lavoro siete convincenti e pieni di idee. Una telefonata o un incontro potrebbero aprire nuove prospettive professionali. In amore il fascino è evidente e il cuore torna protagonista. Le stelle favoriscono anche i riavvicinamenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro cielo e vi aiuta a ritrovare equilibrio. Nel lavoro affrontate una situazione delicata con sensibilità e intelligenza, ottenendo risultati migliori del previsto. In amore lasciate spazio ai sentimenti senza paura di mostrarvi vulnerabili. Una parola sincera farà la differenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 luglio 2026), il Sole continua a regalarvi forza e sicurezza. Nel lavoro siete pronti ad assumervi nuove responsabilità e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro valore. In amore cercate di mettere da parte l’orgoglio. La dolcezza saprà aprire porte che la forza non riesce a spalancare.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e organizzati. Nel lavoro riuscite a sistemare dettagli importanti che vi permetteranno di affrontare i prossimi giorni con maggiore serenità. In amore non abbiate paura di vivere qualche emozione senza voler controllare tutto. Lasciatevi sorprendere.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di condivisione. Nel lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti. In amore le stelle favoriscono chiarimenti, incontri e nuovi progetti di coppia. È una giornata ideale per recuperare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito e rende questa una giornata molto favorevole. Nel lavoro sapete cogliere al volo un’occasione importante e prendere decisioni efficaci. In amore il vostro magnetismo conquista facilmente chi vi circonda. Emozioni profonde in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano e ad accettare nuove sfide. Nel lavoro una proposta potrebbe arrivare da persone o ambienti diversi dal solito. In amore siete spontanei e positivi. Un incontro inatteso potrebbe regalarvi una bella emozione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere il vostro percorso. Nel lavoro raccogliete risultati concreti grazie all’impegno dimostrato negli ultimi mesi. Una questione pratica trova finalmente soluzione. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di importante insieme alla persona amata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 luglio 2026), Urano porta creatività e voglia di cambiamento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e attirare l’attenzione di chi conta. In amore cercate rapporti sinceri e stimolanti. Le nuove conoscenze promettono bene.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente romantico. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto perché saprà indicarvi la strada migliore. In amore il cielo protegge gli incontri, le riconciliazioni e le coppie che desiderano rafforzare il proprio legame.