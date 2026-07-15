Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e rende questa una giornata particolarmente piacevole nei rapporti umani. Nel lavoro la diplomazia continua a essere la vostra arma vincente e potrebbe aiutarvi a risolvere una questione delicata. Una collaborazione iniziata da poco promette sviluppi interessanti. In amore torna il desiderio di condividere progetti e sogni. I single hanno ottime possibilità di fare una conoscenza destinata a lasciare un segno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 luglio 2026), l’intuito oggi raggiunge livelli davvero notevoli. Sapete leggere tra le righe e comprendere situazioni che agli altri sfuggono completamente. Nel lavoro questa capacità vi permetterà di prendere decisioni molto efficaci e di anticipare i tempi. Una proposta potrebbe rivelarsi più vantaggiosa del previsto. In amore siete profondi, magnetici e coinvolgenti. Le stelle favoriscono passioni autentiche e incontri ricchi di emozioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare oltre i confini abituali cresce con il passare delle ore. È una giornata ideale per programmare un viaggio, iniziare un nuovo percorso di studio oppure valutare un cambiamento professionale. Giove sostiene chi ha il coraggio di uscire dalla propria zona di comfort. In amore il vostro entusiasmo conquista facilmente chi vi circonda. Una piacevole sorpresa potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra forza più grande. Nel lavoro raccogliete finalmente i risultati dell’impegno dimostrato negli ultimi tempi e qualcuno potrebbe affidarvi un incarico importante. Le prospettive economiche appaiono più rassicuranti. In amore riuscite ad aprirvi con maggiore naturalezza e questo rende il rapporto più solido. I single potrebbero rivalutare una persona conosciuta di recente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 luglio 2026), Urano alimenta la vostra creatività e vi spinge a sperimentare nuove strade. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti e aprire prospettive interessanti. È una giornata favorevole anche per chi lavora nella comunicazione, nella tecnologia o nei settori creativi. In amore cercate autenticità e libertà, ma senza rinunciare alla profondità dei sentimenti. Le nuove conoscenze promettono sviluppi positivi.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo ricco di sensibilità e ispirazione. Oggi riuscite a comprendere con chiarezza ciò che desiderate davvero e questo vi permette di prendere decisioni importanti con maggiore sicurezza. Nel lavoro il vostro intuito sarà una guida preziosa e potrebbe indicarvi un’opportunità da non sottovalutare. In amore è una giornata romantica, ideale per rafforzare una relazione oppure lasciarsi conquistare da un incontro speciale. Le emozioni saranno autentiche e profonde.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Nettuno rende il vostro cielo ricco di sensibilità e ispirazione. Oggi riuscite a comprendere con chiarezza ciò che desiderate davvero e questo vi permette di prendere decisioni importanti con maggiore sicurezza.