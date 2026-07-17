Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana che sta per iniziare si preannuncia ideale per coltivare le pubbliche relazioni, le vecchie amicizie e i nuovi contatti. Le tensioni dei giorni scorsi lasciano spazio alla voglia di stare insieme.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 luglio 2026), qualche piccolo pianeta dissonante potrebbe rendervi un po’ troppo esigenti. Cercate di non fare processi alle intenzioni…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete guidati da uno splendido spirito d’avventura e da un ottimismo contagioso. La vostra energia attirerà persone molto positive. In amore c’è una forte intesa mentale con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle vi consigliano di dedicare questo fine settimana esclusivamente alla cura del vostro corpo e al benessere psicofisico. In amore serve un po’ di sana pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 luglio 2026), la Luna in opposizione in queste giornate potrebbe creare qualche piccolo e improvviso attrito nei rapporti di coppia o con i parenti stretti. Se sentite un forte bisogno di indipendenza e libertà, ritagliatevi uno spazio tutto vostro.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che è in procinto di partire si rivelerà molto produttivo per chi deve sistemare alcune questioni domestiche o personali. Sarete di ottimo umore e la vostra innata empatia vi renderà il punto di riferimento per un amico in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: siete guidati da uno splendido spirito d’avventura e da un ottimismo contagioso.