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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito e questo vi aiuta a evitare errori. Negli ultimi tempi avete speso molte energie, forse anche in situazioni che non meritavano tutta la vostra attenzione. Nel lavoro capite meglio quali obiettivi valgono davvero il vostro impegno e potreste decidere di cambiare metodo o strategia. In amore, invece, il cielo invita a essere più presenti e meno impulsivi: chi vi sta accanto vuole sentirsi coinvolto davvero, non solo trascinato dal vostro entusiasmo momentaneo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 15 maggio 2026), giornata interessante perché porta stabilità ma anche voglia di rinnovamento. Da una parte cercate sicurezza, dall’altra sentite che alcune abitudini stanno diventando troppo strette. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta o un’idea da sviluppare con calma, senza forzare i tempi. In amore c’è bisogno di emozioni vere: non vi basta più la tranquillità superficiale, volete sentirvi capiti e valorizzati nel profondo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente è veloce ma più ordinata del solito. Questo vi permette di gestire meglio gli impegni e di capire quali progetti meritano attenzione. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni creative ma anche pratiche, qualità che oggi farà la differenza. In amore, però, serve più chiarezza: evitare certe conversazioni potrebbe complicare inutilmente le cose. Meglio affrontare ciò che sentite con sincerità.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa dal punto di vista emotivo ma molto utile per fare chiarezza dentro di voi. Alcune situazioni che vi hanno lasciato dubbi o malinconia iniziano finalmente a mostrarsi per ciò che sono davvero. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può portarvi idee interessanti. In amore il cielo favorisce dialoghi sinceri e momenti di grande sensibilità condivisa.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 15 maggio 2026), avete una sicurezza diversa dal solito: meno esibita e più autentica. Questo vi rende particolarmente convincenti sia nel lavoro sia nei rapporti personali. Nel lavoro riuscite a gestire responsabilità e imprevisti con calma e autorevolezza. In amore, invece, è il momento di abbassare leggermente le difese e mostrare anche il lato più vulnerabile: qualcuno potrebbe sorprendervi positivamente.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma non priva di cambiamenti inattesi. Alcuni programmi potrebbero modificarsi all’ultimo momento, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione efficace. Nel lavoro la vostra precisione sarà molto apprezzata. In amore, però, cercate di non trasformare ogni emozione in un’analisi: a volte vivere le cose con spontaneità porta risultati migliori di qualsiasi ragionamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete una sicurezza diversa dal solito: meno esibita e più autentica.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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