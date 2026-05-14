Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande ripresa emotiva per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, si muove qualcosa di importante. Ancora un po’ di pazienza. Non è ancora il momento della soluzione definitiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 maggio 2026), si avverte un cambiamento. Le relazioni che hanno resistito a tensioni o distanze recenti ora possono ritrovare una forma più autentica e solida. Per quanto riguarda il lavoro, siete tra i segni più forti del momento.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un periodo complicato, questa settimana di metà maggio 2026 segna una fase di recupero graduale ma concreta. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore attenzione a ciò che è stato impostato nei mesi scorsi. Coraggio: datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, si avvicina un cambiamento importante, in particolare sul piano affettivo. Le relazioni tornano a chiedere sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, il mese di aprile è stato impegnativo, caratterizzato da blocchi, rallentamenti e situazioni che sembravano non trovare soluzione. Ma tranquilli: il vento sta girando. E’ questione di ore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 maggio 2026), in questo periodo l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di forza evidente, anche se non tutto si concretizza con la rapidità che vorreste.

VERGINE

Cari Vergine, in amore serve ancora una certa dose di delicatezza e attenzione. Non è il momento ideale per forzare situazioni o per dare troppo peso a parole dette in modo impulsivo. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo una attesa nervosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo.