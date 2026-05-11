Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 maggio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con una Luna favorevole che vi regalerà una grande grinta. Marte sostiene i vostri progetti lavorativi, rendendovi particolarmente incisivi nelle trattative. Questo è il momento di chiarire un malinteso nato all’inizio del mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete in una fase di consolidamento. Il Sole nel vostro segno vi dona una stabilità emotiva che non provavate da tempo. È un ottimo momento per fare investimenti a lungo termine o per pensare a un cambio di residenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è un po’ di maretta a causa di Mercurio che sembra giocare a nascondino. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di firmare documenti importanti tra mercoledì e giovedì. Weekend di recupero energetico.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono a fior di pelle. Siete molto sensibili alle critiche, ma ricordate che non tutto ciò che vi viene detto è un attacco personale. Per quanto riguarda il lavoro, un vecchio progetto potrebbe tornare alla luce.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’11 al 17 maggio 2026), siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà mese. La vostra leadership è riconosciuta da colleghi e superiori. Cercate di non peccare di superbia.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana richiede ordine e disciplina, qualità che a voi non mancano di certo. State pianificando qualcosa di grande e le stelle vi suggeriscono di curare ogni minimo dettaglio. Attenzione alla salute.

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un periodo di stress, finalmente le acque si calmano. Ritrovate l’equilibrio interiore e la voglia di socializzare. Per quanto riguarda il lavoro, una piccola entrata extra vi permetterà di togliervi uno sfizio che rimandavate da mesi e mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete in una fase di trasformazione. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e questo si riflette nel vostro modo di porvi agli altri. Evitate i conflitti di potere e cercate il dialogo costruttivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la voglia di evasione è fortissima. Per quanto riguarda il lavoro, la routine vi sta stretta, ma cercate di resistere ancora un po’ prima di fare passi azzardati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi e nulla sembra potervi fermare. La vostra ambizione è ai massimi livelli, ma ricordate di non trascurare la famiglia.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana all’insegna della creatività e dell’innovazione. Avete idee brillanti che potrebbero rivoluzionare il vostro settore lavorativo. Domenica all’insegna del relax totale.

PESCI

Cari Pesci, l’intuizione è il vostro asso nella manica. Seguite il vostro istinto, specialmente nelle questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, siate chiari nelle vostre richieste per evitare malintesi con i collaboratori.

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