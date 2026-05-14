Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo mese di maggio dovreste affrontare e chiarire alcune tensioni recenti che hanno reso più complicati i rapporti affettivi. Per quanto riguarda il lavoro, le opposizioni delle ultime settimane hanno creato qualche rallentamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 maggio 2026), il clima affettivo migliora in modo graduale ma costante, anche se alcune situazioni non sono del tutto definite. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana è delicata soprattutto sul piano economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo leggermente teso sul fronte affettivo, con alcune distanze emotive o incomprensioni che possono riemergere soprattutto nei momenti di stanchezza o distrazione. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una forte energia di ripartenza che vi spinge a muovervi con più decisione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un periodo pesante e carico di tensioni, clima più disteso e collaborativo. Alcuni rapporti che sembravano complicati possono essere recuperati grazie a una maggiore disponibilità al dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, state lentamente risalendo dopo settimane particolarmente impegnative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 maggio 2026), il settore affettivo non è tra i più stabili. Per quanto riguarda il lavoro, si tratta di un periodo particolarmente impegnativo sul piano burocratico, tecnico o organizzativo.

PESCI

Cari Pesci, fase interessante e in crescita sul piano affettivo, con un’atmosfera che torna a essere più calda, coinvolgente e disponibile alle emozioni autentiche. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità di crescita sono concrete, ma dipendono molto dalla vostra iniziativa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: clima più disteso e collaborativo.