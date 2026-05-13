Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, finalmente dopo giorni complicati è iniziata la ripresa. Sul lavoro si muove qualcosa di importante sul piano pratico, ma abbiate pazienza. Non è ancora il momento della soluzione definitiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 maggio 2026), si avverte un forte cambiamento che sarà progressivo. Le relazioni nel recente passato hanno resistito a tensioni o distanze recenti. Per quanto riguarda il lavoro, siete tra i segni più forti del momento, anche in un contesto generale che per altri può risultare incerto o dispersivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un periodo particarlmente complicato, questa settimana di metà maggio segnerà una fase di recupero graduale ma concreta. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore attenzione a ciò che è stato impostato nei mesi scorsi. Fate un passo alla volta.

CANCRO

Cari Cancro, cambiamento importante sul piano affettivo in arrivo. Le relazioni tornano a chiedere sincerità e limpidezza. Lavoro? Aprile è stato un mese particolarmente impegnativo, caratterizzato da blocchi, rallentamenti e situazioni che sembravano non trovare soluzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 maggio 2026), in questa settimana di metà maggio l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo. Capitolo lavoro: siete in una fase di forza evidente, anche se non tutto si concretizza con la rapidità che vorreste.

VERGINE

Cari Vergine, in amore serve ancora un po’ di delicatezza e attenzione. Non è il momento ideale per forzare situazioni o per dare troppo peso a parole dette in modo impulsivo. Lavoro? State vivendo una attesa nervosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo.