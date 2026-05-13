Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore dovreste affrontare e chiarire alcune tensioni recenti che hanno reso più complicati i rapporti affettivi. Capitolo lavoro: le opposizioni delle ultime settimane hanno creato qualche rallentamento di troppo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 maggio 2026), il clima affettivo migliora in modo graduale ma costante, anche se alcune situazioni non sono del tutto definite. Lavoro? La settimana è delicata soprattutto sul piano economico e delle trattative.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo leggermente teso sul fronte affettivo, con alcune distanze emotive o incomprensioni che possono riemergere soprattutto nei momenti di stanchezza o distrazione. Capitolo lavoro: c’è una forte energia di ripartenza che vi spinge a muovervi con più decisione e a rimettere in moto progetti che erano rimasti in sospeso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, clima più disteso e collaborativo rispetto al recente passato. Alcuni rapporti che sembravano complicati possono essere recuperati grazie a una maggiore disponibilità al dialogo. Capitolo lavoro: state lentamente risalendo dopo settimane impegnative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 maggio 2026), il settore affettivo non è tra i più stabili. Per quanto riguarda il lavoro, si tratta di una settimana di metà maggio particolarmente impegnativa sul piano burocratico, tecnico o organizzativo.

PESCI

Cari Pesci, fase interessante e in crescita sul piano affettivo, con un’atmosfera che torna a essere più calda, coinvolgente e disponibile alle emozioni autentiche. Lavoro? Le opportunità di crescita sono concrete, ma dipendono molto dalla vostra iniziativa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: clima più disteso e collaborativo.