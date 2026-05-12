Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripresa emotiva importante e piuttosto evidente. Per quanto riguarda il lavoro, si muove qualcosa di importante sul piano pratico, anche se non tutto è immediato. Non è ancora il momento della soluzione definitiva, ma si vedono segnali concreti di sblocco che nei prossimi mesi porteranno risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 maggio 2026), si avverte un cambiamento progressivo nell’aria. Le relazioni che hanno resistito a tensioni o distanze recenti ora possono ritrovare una forma più autentica e solida. Per quanto riguarda il lavoro, siete tra i segni più forti del momento, anche in un contesto generale che per altri può risultare incerto o dispersivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un periodo complicato, questa settimana segna una fase di recupero graduale ma concreta. Alcune scelte fatte nei mesi passati possono aver creato dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore attenzione a ciò che è stato impostato nei mesi scorsi.

CANCRO

Cari Cancro, si avvicina un cambiamento importante sul piano affettivo. Le relazioni tornano a chiedere sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, aprile è stato un mese impegnativo, caratterizzato da blocchi, rallentamenti e situazioni che sembravano non trovare soluzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 maggio 2026), in questa settimana l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di forza evidente, anche se non tutto si concretizza con la rapidità che vorreste.

VERGINE

Cari Vergine, in amore serve ancora una certa dose di delicatezza e attenzione. Non è il momento ideale per forzare situazioni o per dare troppo peso a parole dette in modo impulsivo. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo una attesa nervosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo.