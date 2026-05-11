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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 11 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 11 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un periodo di forte stress, finalmente le acque si stanno calmando. In queste ore ritrovate l’equilibrio interiore e la voglia di socializzare. Capitolo lavoro: una piccola entrata extra vi permetterà di togliervi uno sfizio che rimandavate da mesi e mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 maggio 2026), siete in una fase di trasformazione. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e questo si riflette nel vostro modo di porvi agli altri. Evitate i conflitti nel corso delle prossime ore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di evasione in queste ore di metà (o quasi) maggio è fortissima. Per quanto riguarda il lavoro, la routine vi sta stretta, ma cercate di resistere ancora un po’ prima di fare passi azzardati.

Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di maggio siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi e nulla sembra potervi fermare. La vostra ambizione è ai massimi livelli, ma ricordate di non trascurare la famiglia. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 maggio 2026), settimana all’insegna della creatività e dell’innovazione per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, avete idee brillanti che potrebbero rivoluzionare tutto. Datevi da fare.

PESCI

Cari Pesci, l’intuizione è il vostro asso nella manica in queste ore di maggio. Seguite il vostro istinto, specialmente nelle questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, siate chiari nelle vostre richieste per evitare malintesi con i collaboratori. Coraggio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete idee brillanti che potrebbero rivoluzionare il vostro settore lavorativo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 MAGGIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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