Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 maggio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 maggio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di riorganizzazione interiore. Partite con una certa impazienza, ma col passare dei giorni capite che serve una strategia più precisa. Nel lavoro potreste rivedere un progetto o cambiare approccio, ottenendo risultati migliori nel finale. In amore, all’inizio c’è tensione o distanza, ma nel weekend torna il dialogo e la voglia di chiarire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, interessante perché vi spinge a uscire dalla vostra comfort zone. I primi giorni sono più lenti, ma da metà settimana arrivano stimoli nuovi, soprattutto nel lavoro. In amore cresce il desiderio di emozioni più autentiche: meno routine e più coinvolgimento. Weekend positivo per i sentimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, riuscite a trasformare idee in azioni, soprattutto tra metà settimana e venerdì. Nel lavoro questo vi porta vantaggi reali. In amore, però, serve più chiarezza: evitate ambiguità che potrebbero creare tensioni nel fine settimana.

CANCRO

Cari Cancro, i primi giorni sono più delicati, con qualche dubbio o riflessione. Poi arriva una maggiore serenità. Nel lavoro è importante non chiudersi. In amore, invece, il weekend porta momenti di grande profondità e possibilità di rafforzare un legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 4 al 10 maggio 2026), partite bene e mantenete un buon equilibrio fino alla fine. Nel lavoro riuscite a gestire situazioni anche complesse con sicurezza. In amore, c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più verità portano risultati concreti, soprattutto nel weekend.

VERGINE

Cari Vergine, i primi giorni richiedono adattamento, ma poi trovate soluzioni efficaci. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni importanti. In amore, cercate di non essere troppo critici: il weekend vi invita a lasciarvi andare un po’ di più.

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più restare nel dubbio e lo capite chiaramente. I giorni centrali sono decisivi per il lavoro, con scelte importanti. In amore, un confronto può chiarire molte cose. Il weekend porta maggiore equilibrio e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avete una capacità di comprensione superiore e riuscite a cogliere dettagli che altri ignorano. Nel lavoro questo è un grande vantaggio. In amore, siete più selettivi: volete qualcosa di vero. Weekend molto forte per i sentimenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, i primi giorni sono un po’ incerti, ma poi tutto prende forma. Nel lavoro può nascere un’idea interessante da sviluppare nel tempo. In amore, sincerità e leggerezza vi aiutano a migliorare i rapporti, soprattutto nel fine settimana.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state lavorando su qualcosa di importante e lo fate con grande determinazione. Nel lavoro progressi concreti, anche se graduali. In amore, però, serve più apertura: il weekend è ideale per avvicinarsi di più a qualcuno.

ACQUARIO

Cari Acquario, le vostre idee trovano finalmente una direzione più precisa. Nel lavoro una vostra intuizione può portare risultati interessanti. In amore, cercate di essere più presenti: il weekend aiuta a chiarire e migliorare i rapporti.

PESCI

Cari Pesci, i primi giorni sono più riflessivi, poi arriva una fase più concreta. Nel lavoro fate progressi reali. In amore, il weekend porta dolcezza e maggiore stabilità emotiva.

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