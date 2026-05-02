Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite una spinta forte a rimettere ordine nelle vostre priorità. Non avete più voglia di perdere tempo in situazioni poco chiare o poco produttive. Nel lavoro questo vi porta a fare una scelta più mirata, magari tagliando qualcosa che non funziona. In amore, invece, è il momento di essere diretti ma anche più attenti all’altro: la chiarezza aiuta, ma serve anche sensibilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 maggio 2026), giornata che vi invita a uscire leggermente dalla vostra zona di comfort. Non è una rivoluzione, ma un piccolo cambiamento che può darvi nuove prospettive. Nel lavoro si apre una possibilità interessante, da valutare senza fretta. In amore cresce il bisogno di emozioni più profonde: cercate un legame che vi coinvolga davvero, non solo stabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più focalizzati e meno dispersivi, e questa è una grande risorsa. Riuscite a trasformare le idee in qualcosa di concreto. Nel lavoro fate un passo avanti importante proprio grazie a questa chiarezza mentale. In amore, però, dovete evitare ambiguità: qualcuno ha bisogno di capire cosa volete davvero.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche molto utile. Le sensazioni che provate oggi sono importanti perché vi aiutano a capire cosa vi fa stare bene. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può chiarire molto. In amore, invece, è il momento di aprirsi con sincerità, anche se non è facile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 maggio 2026), la vostra forza è nella calma e nella sicurezza interiore. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro riuscite a gestire meglio anche situazioni complesse. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio e più verità portano risultati migliori.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe ad adattarvi. Non tutto può essere pianificato, ma riuscite comunque a trovare soluzioni pratiche. Nel lavoro questo vi rende molto efficaci. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alla spontaneità e alle emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe ad adattarvi.