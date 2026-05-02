Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di riequilibrare qualcosa. Nel lavoro gestite situazioni delicate con intelligenza. In amore, un chiarimento può riportare serenità. Avete una forte spinta a cambiare qualcosa. Nel lavoro potreste iniziare un nuovo percorso o modificare una situazione che non vi convince più. In amore, però, cercate di non essere troppo impulsivi: serve anche ascolto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 maggio 2026), giornata intensa e piena di intuizioni. Nel lavoro avete un vantaggio strategico evidente. In amore emozioni profonde da vivere con maggiore consapevolezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, desiderio di movimento e cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive si aprono. In amore sincerità e leggerezza migliorano i rapporti. Giornata che vi invita a muovervi e a rompere una routine che inizia a starvi stretta. Nel lavoro arriva una novità interessante. In amore cresce il desiderio di emozioni più vive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concretezza e determinazione vi guidano. Nel lavoro progressi solidi e costanti. In amore più apertura emotiva. Siete brillanti e veloci. Nel lavoro trovate soluzioni creative che possono portarvi vantaggi. In amore, però, serve più coerenza: non cambiate idea troppo spesso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 maggio 2026), creatività e intuizione vi accompagnano. Nel lavoro idee originali da sviluppare. In amore serve più presenza e chiarezza. Avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare l’altro è fondamentale. Giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e alle emozioni.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e concretezza si uniscono. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni con fiducia. In amore dolcezza e profondità rendono speciale la giornata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e alle emozioni.