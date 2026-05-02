Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una forte spinta a cambiare qualcosa. Nel lavoro potreste iniziare un nuovo percorso o modificare una situazione che non vi convince più. In amore, però, cercate di non essere troppo impulsivi: serve anche ascolto. Capite che non potete più disperdere energie. Nel lavoro scegliete con maggiore attenzione dove investire tempo e risorse, evitando scontri inutili. Questa lucidità vi rende più efficaci. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: meglio un confronto sincero che una calma apparente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 maggio 2026), giornata che vi invita a muovervi e a rompere una routine che inizia a starvi stretta. Nel lavoro arriva una novità interessante. In amore cresce il desiderio di emozioni più vive.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete brillanti e veloci. Nel lavoro trovate soluzioni creative che possono portarvi vantaggi. In amore, però, serve più coerenza: non cambiate idea troppo spesso.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente ricca ma più stabile. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio. In amore, invece, è il momento di costruire qualcosa di più solido attraverso il dialogo. La mente è più ordinata e questo vi aiuta molto. Riuscite a distinguere ciò che è importante da ciò che è solo distrazione. Nel lavoro fate una scelta utile. In amore, però, attenzione: qualcuno vuole chiarezza, e oggi non potete più rimandare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 maggio 2026), avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare l’altro è fondamentale. Giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di anticipare le mosse degli altri. Nel lavoro questo è un vantaggio. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e profondo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e alle emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi.