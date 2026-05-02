Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 2 maggio 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una forte spinta a cambiare qualcosa. Nel lavoro potreste iniziare un nuovo percorso o modificare una situazione che non vi convince più. In amore, però, cercate di non essere troppo impulsivi: serve anche ascolto. Capite che non potete più disperdere energie. Nel lavoro scegliete con maggiore attenzione dove investire tempo e risorse, evitando scontri inutili. Questa lucidità vi rende più efficaci. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: meglio un confronto sincero che una calma apparente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 maggio 2026), giornata che vi invita a muovervi e a rompere una routine che inizia a starvi stretta. Nel lavoro arriva una novità interessante. In amore cresce il desiderio di emozioni più vive.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete brillanti e veloci. Nel lavoro trovate soluzioni creative che possono portarvi vantaggi. In amore, però, serve più coerenza: non cambiate idea troppo spesso.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente ricca ma più stabile. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio. In amore, invece, è il momento di costruire qualcosa di più solido attraverso il dialogo. La mente è più ordinata e questo vi aiuta molto. Riuscite a distinguere ciò che è importante da ciò che è solo distrazione. Nel lavoro fate una scelta utile. In amore, però, attenzione: qualcuno vuole chiarezza, e oggi non potete più rimandare.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 maggio 2026), avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare l’altro è fondamentale. Giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di anticipare le mosse degli altri. Nel lavoro questo è un vantaggio. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e profondo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e alle emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 APRILE-3 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 2 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 2 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 2 maggio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 2 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 2 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 2 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 2 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 1 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 1 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 1 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 1 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 1 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 30 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca