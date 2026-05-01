Oroscopo Branko oggi, venerdì 1 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 maggio2026:
Cari Ariete, più riflessivi del solito. Nel lavoro osservate e strategia vincente. In amore, calma e ascolto migliorano il rapporto.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma significativa. Nel lavoro piccoli passi consolidano. In amore cercate più intensità.
Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni. In amore serve più chiarezza.
Cari Cancro, la Luna vi guida. Nel lavoro mantenete equilibrio. In amore apertura importante.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 maggio 2026), energia controllata. Nel lavoro vi fate notare. In amore attenzione all’orgoglio.
Cari Vergine, concretezza e precisione. Nel lavoro dettagli importanti. In amore più spontaneità.
Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro scelte necessarie. In amore chiarimenti positivi.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio evidente. In amore profondità emotiva.
Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità.
Cari amici dei Capricorno, determinazione. Nel lavoro risultati solidi. In amore più apertura.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 maggio 2026), creatività. Nel lavoro idee nuove. In amore presenza maggiore.
Cari Pesci, sensibilità. Nel lavoro seguite l’istinto. In amore dolcezza.