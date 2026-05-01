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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 1 maggio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, più riflessivi del solito. Nel lavoro osservate e strategia vincente. In amore, calma e ascolto migliorano il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma significativa. Nel lavoro piccoli passi consolidano. In amore cercate più intensità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni. In amore serve più chiarezza.

Cancro 

Cari Cancro, la Luna vi guida. Nel lavoro mantenete equilibrio. In amore apertura importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 maggio 2026), energia controllata. Nel lavoro vi fate notare. In amore attenzione all’orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione. Nel lavoro dettagli importanti. In amore più spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro scelte necessarie. In amore chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio evidente. In amore profondità emotiva.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, determinazione. Nel lavoro risultati solidi. In amore più apertura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 maggio 2026), creatività. Nel lavoro idee nuove. In amore presenza maggiore.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità. Nel lavoro seguite l’istinto. In amore dolcezza.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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