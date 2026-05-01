Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, capite che non potete più disperdere energie. Nel lavoro scegliete con maggiore attenzione dove investire tempo e risorse, evitando scontri inutili. Questa lucidità vi rende più efficaci. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: meglio un confronto sincero che una calma apparente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 maggio 2026), giornata che vi riporta al centro di voi stessi. Non avete più voglia di adattarvi a situazioni che non vi rappresentano. Nel lavoro consolidate, ma iniziate anche a pensare a qualcosa di diverso per il futuro. In amore cresce il bisogno di profondità: cercate un legame che vi faccia sentire davvero coinvolti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è più ordinata e questo vi aiuta molto. Riuscite a distinguere ciò che è importante da ciò che è solo distrazione. Nel lavoro fate una scelta utile. In amore, però, attenzione: qualcuno vuole chiarezza, e oggi non potete più rimandare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma chiarificatrice. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può aiutarvi. In amore, invece, è il momento di dire ciò che sentite senza paura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 maggio 2026), la vostra forza è nella semplicità. Non avete bisogno di esagerare per ottenere risultati. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di verità: meno orgoglio e più presenza emotiva fanno la differenza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto, ma riuscite comunque a gestire bene le situazioni. In amore, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche al sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi.