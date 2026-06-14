Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le stelle nel corso di queste ore di metà giugno 2026 vi invitano a rallentare. Dopo una prima metà del mese vissuta a mille all’ora, ora sentite il bisogno di rifugiarvi negli affetti stabili. Capitolo lavoro: alcune risposte potrebbero tardare ad arrivare. Tenete duro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 giugno 2026), prende il via un periodo di grandi contatti. Le pubbliche relazioni sono favorite e potreste ricevere una proposta interessante. Venere continua a proteggere i vostri sentimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la scia positiva continua anche in queste ore di metà giugno. Avete seminato bene e ora iniziano a vedersi i primi germogli. La voglia di gratificarvi è tanta, ma non fate il passo più lungo della gamba.

CANCRO

Cari Cancro, con l’arrivo del Sole nel vostro segno, inizia la stagione di riscatto che tanto stavate aspettando. Sentite una nuova linfa scorrere nelle vene e la malinconia dei giorni scorsi sparisce come nebbia al sole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 giugno 2026), state preparando un grande salto che avverrà presumibilmente a luglio, ma per ora è meglio agire nell’ombra. Fate un passo alla volta.

VERGINE

Cari Vergine, queste stelle di metà mese favoriscono i progetti a lungo termine. Siete meno ansiosi del solito e questo vi permette di vedere le opportunità dove gli altri vedono ostacoli. Calma e sangue freddo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: inizia la stagione di riscatto che tanto stavate aspettando.