Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’8 al 14 giugno 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 giugno 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 giugno 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di recupero e rilancio. Dopo un periodo in cui avete avuto la sensazione di dover correre continuamente dietro agli eventi, ora iniziate a ritrovare maggiore controllo. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme interessanti oppure occasioni per dimostrare il vostro valore. Attenzione però a non voler fare tutto da soli. In amore cresce il bisogno di stabilità e comprensione. Chi è in coppia avrà modo di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso, mentre i single potrebbero riscoprire l’interesse per una persona che inizialmente sembrava poco compatibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le stelle vi invitano ad aprirvi a qualche novità. Siete spesso prudenti nei cambiamenti, ma questa settimana potrebbe dimostrarvi che uscire dalle abitudini non è necessariamente un rischio. Nel lavoro arrivano opportunità per consolidare progetti già avviati e per rafforzare la vostra posizione. In amore cercate meno certezze assolute e più spontaneità. Un gesto inatteso potrebbe regalarvi emozioni che non provavate da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, una settimana molto dinamica. Le comunicazioni, gli incontri e le nuove conoscenze saranno favorite. Nel lavoro riuscirete a far valere le vostre idee e a ottenere maggiore attenzione da parte di chi conta. È il momento giusto per avanzare proposte o discutere progetti. In amore il cielo vi chiede più chiarezza. Le parole hanno un grande peso e ciò che direte nei prossimi giorni potrebbe influenzare l’evoluzione di un rapporto.

CANCRO

Cari Cancro, questa settimana vi aiuta a recuperare fiducia. Alcune preoccupazioni che vi hanno accompagnato recentemente iniziano a ridimensionarsi. Nel lavoro riuscirete a gestire meglio responsabilità e impegni senza sentirvi sopraffatti. In amore torna protagonista il desiderio di costruire qualcosa di autentico. Le coppie solide ritroveranno complicità, mentre chi è solo potrebbe sentirsi più disposto ad aprire il cuore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’8 al 14 giugno 2026), le stelle favoriscono ambizione e visibilità. Nel lavoro potreste ottenere un riconoscimento oppure vedere finalmente valorizzato un impegno che portate avanti da tempo. È una settimana utile per prendere iniziative e per mostrare sicurezza nelle vostre capacità. In amore, però, sarà importante non trascurare la sensibilità altrui. Dietro la forza c’è anche bisogno di ascolto e comprensione.

VERGINE

Cari Vergine, settimana positiva per organizzare, pianificare e mettere ordine. Avrete una visione molto lucida delle situazioni e questo vi permetterà di affrontare problemi pratici con efficacia. Nel lavoro potreste completare un progetto importante o trovare soluzioni a questioni rimaste aperte. In amore cercate di non essere troppo esigenti. Lasciare spazio all’imperfezione potrebbe regalarvi piacevoli sorprese.

BILANCIA

Cari Bilancia, il tema centrale della settimana sarà l’equilibrio. Alcune situazioni richiederanno una scelta più netta del solito e non potrete continuare a rimandare. Nel lavoro potreste trovarvi nella posizione di mediare tra interessi diversi. In amore arrivano chiarimenti utili. Le stelle favoriscono il dialogo sincero e la possibilità di rafforzare rapporti che meritano di crescere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, una delle settimane migliori del periodo. Avrete energia, lucidità e una forte capacità di intuire ciò che accade intorno a voi. Nel lavoro potreste anticipare una tendenza o cogliere un’opportunità prima degli altri. In amore il fascino aumenta e i sentimenti diventano più intensi. Le relazioni autentiche vivranno momenti particolarmente coinvolgenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le stelle vi invitano a guardare lontano. Questa settimana sarà ideale per progettare, pianificare viaggi, studiare nuove opportunità o semplicemente immaginare scenari diversi. Nel lavoro torna la voglia di mettervi in gioco. In amore avrete bisogno di libertà ma anche di presenza emotiva. Evitate di apparire troppo sfuggenti quando qualcuno cerca maggiore vicinanza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana concreta e costruttiva. I risultati non arriveranno per caso, ma grazie alla vostra costanza. Nel lavoro potreste ricevere conferme importanti o compiere passi avanti significativi. In amore sarà fondamentale mostrare maggiore disponibilità emotiva. Chi vi sta vicino ha bisogno di percepire non solo affidabilità, ma anche calore.

ACQUARIO

Cari Acquario, le stelle stimolano creatività e innovazione. Avrete idee interessanti e una forte voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Nel lavoro potreste trovare soluzioni originali a problemi che sembravano bloccati. In amore cresce il desiderio di autenticità. Le relazioni più sincere saranno quelle che vi daranno maggiori soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, sarà una settimana ricca di sensibilità e intuizioni. Molte risposte arriveranno proprio ascoltando il vostro istinto. Nel lavoro potreste accorgervi di dettagli che altri non vedono e questo vi permetterà di fare scelte intelligenti. In amore il cielo favorisce la dolcezza, la comprensione e il recupero di un dialogo più profondo. Chi cerca emozioni vere potrebbe vivere incontri molto interessanti.

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