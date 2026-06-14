Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore potreste notare qualche nuvola passeggera nel settore della carriera. Il Sole in quadratura potrebbe generare tensioni con un superiore o un familiare. Cercate di non parlare troppo… Calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 giugno 2026), il solstizio d’estate vi porta una ventata di ottimismo di cui avete bisogno. Siete tra i segni favoriti dell’intera settimana. In amore, la passione torneranno a ruggire molto molto presto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il momento di chiudere i rubinetti e pianificare meglio il futuro. Fatelo con lucidità e calma. Nonostante qualche preoccupazione materiale, l’umore resta alto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole dal Cancro potrebbe rendervi un po’ suscettibili. Forse troppo… Avete l’impressione che tutti ce l’abbiano con voi o che il carico di responsabilità sia eccessivo. Mordetevi la lingua prima di fare qualche danno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 giugno 2026), prende il via una settimana dedicata al benessere e all’organizzazione quotidiana. Sentite il bisogno di rimettervi in forma in vista dell’estate. Capitolo lavoro: la vostra originalità viene premiata.

PESCI

Cari Pesci, il cielo torna a sorridervi in modo splendido e gratificante. Il Sole in Cancro è un balsamo per le vostre ferite emotive. Siete creativi, sensibili e incredibilmente empatici. Bene così.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ventata di ottimismo in arrivo!