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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 15 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle nel corso di queste ore (15 giugno 2026) vi invitano a rallentare. Dopo una prima metà del mese vissuta a mille all’ora, ora sentite il bisogno di rifugiarvi negli affetti stabili. Per quanto riguarda il lavoro, alcune risposte potrebbero tardare ad arrivare. Tenete duro ancora per un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 giugno 2026), prende il via un periodo di grandi contatti in diversi ambiti. Le pubbliche relazioni sono favorite e potreste ricevere una proposta interessante già in queste ore di metà mese. Venere continua a proteggere i vostri sentimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la scia positiva continua anche in queste ore di metà giugno 2026. Nelle scorse settimane avete seminato bene e ora iniziano a vedersi i primi germogli. La voglia di gratificarvi è tanta, ma non fate il passo più lungo della gamba. Calma.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, con l’arrivo del Sole nel vostro segno, inizia la stagione di riscatto che tanto stavate aspettando. Sentite una nuova linfa scorrere nelle vene e la malinconia dei giorni scorsi sparisce come nebbia al sole. Torna il sorriso, godetevelo.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 giugno 2026), state preparando un grande salto che avverrà presumibilmente nel corso del mese di luglio, ma per ora è meglio agire nell’ombra. Fate un passo alla volta. Non dovete strafare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, queste stelle di metà mese favoriscono i progetti a lungo termine. Siete meno ansiosi del solito e questo vi permette di vedere le opportunità dove gli altri vedono ostacoli. Calma e sangue freddo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: inizia la stagione di riscatto che tanto stavate aspettando.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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