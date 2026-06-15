Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 15 giugno 2026 potreste notare qualche nuvola passeggera nel settore della carriera. Il Sole in quadratura potrebbe generare tensioni con un superiore o un familiare. Cercate di non parlare troppo… Calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 giugno 2026), il solstizio d’estate vi porta una ventata di ottimismo di cui avete bisogno. Siete tra i segni favoriti dell’intera settimana. In amore, la passione torneranno a ruggire molto molto presto. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il momento di chiudere i rubinetti (avete speso troppo!) e pianificare meglio il futuro. Fatelo con lucidità e calma. Nonostante qualche preoccupazione materiale, l’umore resta alto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole dal Cancro potrebbe rendervi un po’ suscettibili. Forse troppo… Avete l’impressione che tutti ce l’abbiano con voi o che il carico di responsabilità sia eccessivo. Mordetevi la lingua prima di fare qualche danno di cui potreste pentirvi amaramente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 giugno 2026), prende il via una settimana dedicata al benessere e all’organizzazione quotidiana. Sentite il bisogno di rimettervi in forma in vista dell’estate. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra originalità viene premiata.

PESCI

Cari Pesci, il cielo torna a sorridervi in modo splendido e gratificante. Il Sole in Cancro è un balsamo per le vostre ferite emotive. Siete creativi, sensibili e incredibilmente empatici. Bene così.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ventata di ottimismo in arrivo!