Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 06:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Lotterie
Lotterie

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 15 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 15 giugno 2026 potreste notare qualche nuvola passeggera nel settore della carriera. Il Sole in quadratura potrebbe generare tensioni con un superiore o un familiare. Cercate di non parlare troppo… Calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 giugno 2026), il solstizio d’estate vi porta una ventata di ottimismo di cui avete bisogno. Siete tra i segni favoriti dell’intera settimana. In amore, la passione torneranno a ruggire molto molto presto. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il momento di chiudere i rubinetti (avete speso troppo!) e pianificare meglio il futuro. Fatelo con lucidità e calma. Nonostante qualche preoccupazione materiale, l’umore resta alto.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole dal Cancro potrebbe rendervi un po’ suscettibili. Forse troppo… Avete l’impressione che tutti ce l’abbiano con voi o che il carico di responsabilità sia eccessivo. Mordetevi la lingua prima di fare qualche danno di cui potreste pentirvi amaramente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 giugno 2026), prende il via una settimana dedicata al benessere e all’organizzazione quotidiana. Sentite il bisogno di rimettervi in forma in vista dell’estate. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra originalità viene premiata.

PESCI

Cari Pesci, il cielo torna a sorridervi in modo splendido e gratificante. Il Sole in Cancro è un balsamo per le vostre ferite emotive. Siete creativi, sensibili e incredibilmente empatici. Bene così.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ventata di ottimismo in arrivo!

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 14 giugno 2026: i numeri vincenti di domenica
Lotterie / Simbolotto, estrazione di oggi 13 giugno 2026 | Lotto
Lotterie / Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 13 giugno 2026
Ti potrebbe interessare
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 14 giugno 2026: i numeri vincenti di domenica
Lotterie / Simbolotto, estrazione di oggi 13 giugno 2026 | Lotto
Lotterie / Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 13 giugno 2026
Lotterie / Estrazione Superenalotto oggi 13 giugno 2026: i numeri vincenti
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 giugno 2026
Lotterie / Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 13 giugno 2026
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 13 giugno 2026: i numeri vincenti di sabato
Lotterie / Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 12 giugno 2026
Lotterie / Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 12 giugno 2026
Lotterie / Simbolotto, estrazione di oggi 12 giugno 2026 | Lotto
Ricerca