Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, il cambio di stagione vi spinge a riflettere sulle dinamiche domestiche. Marte vi garantisce ancora una buona dose di audacia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle di questa settimana favoriscono i viaggi brevi e gli scambi commerciali.

Gemelli

Cari Gemelli, sebbene il Sole stia per salutare il vostro segno, lasciate spazio a un Mercurio ancora molto attivo che protegge i vostri affari. In amore, la leggerezza resta la vostra arma migliore.

Cancro

Cari Cancro, siete pronti a spegnere le candeline e a dare il benvenuto alla vostra stagione. Il solstizio di giugno vi restituisce quella centralità che tanto desideravate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 giugno 2026), questa settimana le stelle vi suggeriscono di agire dietro le quinte. Non è ancora il momento di ruggire in pubblico. In amore, un segreto del passato potrebbe tornare a galla.

Vergine

Cari Vergine, i vostri sogni iniziano a prendere forma concreta. Grazie al sostegno di pianeti amici nei segni di terra e d’acqua, la vostra capacità organizzativa è al massimo.

Bilancia

Cari Bilancia, il Sole in Cancro mette l’accento sulla vostra realizzazione pubblica e lavorativa. Potreste sentire una certa pressione dai superiori o dover gestire una responsabilità improvvisa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo di giugno si fa luminoso per voi. Il trigono d’acqua che si viene a creare vi regala una marcia in più in ogni settore.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo una profonda trasformazione economica. È tempo di analizzare bene investimenti e divisioni di beni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le relazioni diventano lo specchio della vostra anima. Sarà difficile nascondere il malcontento o far finta che tutto vada bene se non è così.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 giugno 2026), la vostra attenzione è tutta rivolta alla salute e alla gestione del quotidiano. È un periodo ideale per iniziare una nuova routine sportiva o per sistemare alcune pendenze lavorative che avevate accumulato.

Pesci

Cari Pesci, siete tra i favoriti assoluti di questo periodo. Il solstizio apre una finestra di puro piacere e creatività. L’amore è pronto a bussare alla vostra porta con una forza travolgente.