Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende combattivi e determinati. Nel lavoro avete l’occasione di recuperare terreno e di chiarire una questione rimasta aperta. In amore torna la voglia di mettervi in gioco senza troppe paure.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere favorisce serenità e rapporti sinceri. Nel lavoro una conferma o una buona notizia potrebbe rafforzare la fiducia nel futuro. In amore è il momento di vivere il presente senza lasciarvi frenare dai dubbi.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti della giornata. Nel lavoro sapete convincere e trovare le parole giuste. In amore una conversazione potrebbe avvicinarvi molto a una persona.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi aiuta a recuperare equilibrio. Nel lavoro siete più sicuri delle vostre capacità. In amore il cielo favorisce incontri significativi e chiarimenti importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 giugno 2026), il Sole vi restituisce entusiasmo e voglia di fare. Nel lavoro potreste ricevere attenzioni o riconoscimenti. In amore lasciate da parte l’orgoglio e date più spazio ai sentimenti.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a costruire con pazienza. Nel lavoro i risultati arrivano grazie alla vostra precisione. In amore una persona potrebbe sorprendervi con una dimostrazione di affetto inattesa.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta fascino e desiderio di armonia. Nel lavoro una mediazione riuscita potrebbe risolvere una situazione delicata. In amore il dialogo torna protagonista.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito quasi infallibile. Nel lavoro riuscite a capire in anticipo come evolverà una situazione. In amore siete tra i segni più affascinanti del cielo.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce nuove prospettive. Nel lavoro potreste immaginare un cambiamento o un progetto futuro molto interessante. In amore cresce la voglia di condividere emozioni vere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno premia gli sforzi fatti negli ultimi tempi. Nel lavoro arriva una conferma che aspettavate. In amore le stelle consigliano maggiore spontaneità e meno controllo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 giugno 2026), Urano porta novità e possibilità di cambiamento. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare attenzione. In amore cercate rapporti che sappiano stimolare sia la mente che il cuore.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno favorisce intuizioni profonde e una maggiore comprensione delle emozioni. Nel lavoro sapete cogliere dettagli importanti. In amore siete tra i più favoriti del giorno grazie a un cielo dolce e protettivo.