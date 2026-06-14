Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 14 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di equilibrio torna protagonista. Oggi potreste prendere una decisione importante oppure capire finalmente quale direzione seguire in una situazione che vi lasciava perplessi. Nel lavoro è il momento di valorizzare le vostre idee. In amore le stelle favoriscono chiarimenti, riavvicinamenti e momenti di sincera complicità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 giugno 2026), siete tra i segni più intuitivi del giorno. Riuscite a cogliere sfumature che gli altri non vedono e questo vi permette di muovervi con grande intelligenza. Nel lavoro potreste individuare un’opportunità nascosta o evitare un errore. In amore cresce il bisogno di autenticità. Le relazioni superficiali non vi interessano più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è forte. Oggi potreste immaginare nuovi progetti, pianificare un cambiamento o semplicemente recuperare entusiasmo per qualcosa che si era raffreddato. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di pensare in grande. In amore torna il desiderio di leggerezza, ma senza rinunciare alla sincerità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata porta conferme e stabilità. Nel lavoro continuate a procedere con metodo e determinazione, e i risultati iniziano a diventare sempre più evidenti. In amore siete invitati ad aprirvi maggiormente. Le persone che vi vogliono bene apprezzano la vostra affidabilità, ma hanno bisogno anche di sentire il vostro affetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 giugno 2026), la creatività è una delle vostre risorse migliori. Potreste trovare una soluzione originale a una questione che vi ha fatto riflettere a lungo. Nel lavoro le idee innovative saranno apprezzate. In amore avete bisogno di libertà ma anche di autenticità. Cercate rapporti che sappiano rispettare entrambe queste esigenze.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è la vostra guida più preziosa. Oggi riuscite a comprendere con grande chiarezza ciò che desiderate e ciò che invece non vi appartiene più. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto utile. In amore il cielo favorisce dolcezza, romanticismo e una maggiore vicinanza emotiva.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità è la vostra guida più preziosa.