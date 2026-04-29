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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 29 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi invita alla prudenza. Nel lavoro meglio osservare prima di agire. In amore, una parola detta con calma può migliorare il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità e concretezza. Nel lavoro consolidate risultati. In amore cresce il bisogno di profondità e sicurezza emotiva.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma dispersiva. Nel lavoro valutate bene ogni scelta. In amore, chiarite una situazione poco definita.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Nel lavoro cercate equilibrio. In amore, un gesto sincero rafforza il legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), il Sole vi protegge ma vi chiede misura. Nel lavoro risultati senza sforzi eccessivi. In amore, meno orgoglio e più ascolto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia ma richiede decisione. Nel lavoro scegliete senza rimandare. In amore chiarimenti utili.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde e consapevoli

Sagittario

Cari Sagittario, Giove porta nuove idee. Nel lavoro valutate con calma. In amore sincerità e leggerezza.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro idee brillanti. In amore chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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