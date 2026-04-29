Oroscopo Branko oggi, mercoledì 29 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 aprile2026:
Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi invita alla prudenza. Nel lavoro meglio osservare prima di agire. In amore, una parola detta con calma può migliorare il rapporto.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità e concretezza. Nel lavoro consolidate risultati. In amore cresce il bisogno di profondità e sicurezza emotiva.
Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma dispersiva. Nel lavoro valutate bene ogni scelta. In amore, chiarite una situazione poco definita.
Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Nel lavoro cercate equilibrio. In amore, un gesto sincero rafforza il legame.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), il Sole vi protegge ma vi chiede misura. Nel lavoro risultati senza sforzi eccessivi. In amore, meno orgoglio e più ascolto.
Cari Vergine, Saturno aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.
Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia ma richiede decisione. Nel lavoro scegliete senza rimandare. In amore chiarimenti utili.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde e consapevoli
Cari Sagittario, Giove porta nuove idee. Nel lavoro valutate con calma. In amore sincerità e leggerezza.
Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore più apertura emotiva.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro idee brillanti. In amore chiarite ciò che provate.
Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e profondità.