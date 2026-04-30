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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 1 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che è arrivato il momento di prendere una posizione. Non potete più restare nel mezzo. Nel lavoro una decisione è inevitabile. In amore, un chiarimento può portare a una svolta importante. Giornata intensa ma chiarificatrice. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può aiutarvi. In amore, invece, è il momento di dire ciò che sentite senza paura.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 maggio 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di anticipare le mosse degli altri. Nel lavoro questo è un vantaggio. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e profondo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare direzione alle vostre energie. Non vi basta più improvvisare. Nel lavoro nasce un’idea concreta. In amore, la sincerità può cambiare le cose, anche se inizialmente crea movimento.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di selezione. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro fate scelte mirate. In amore, però, serve più apertura: qualcuno ha bisogno di sentirvi più vicini.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 maggio 2026), avete intuizioni importanti che vi portano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può aprire nuove possibilità. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati. La vostra forza è nella semplicità. Non avete bisogno di esagerare per ottenere risultati. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di verità: meno orgoglio e più presenza emotiva fanno la differenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata significativa perché riuscite a trasformare le emozioni in azioni concrete. Nel lavoro fate passi avanti reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata significativa perché riuscite a trasformare le emozioni in azioni concrete. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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