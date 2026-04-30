Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, capite che non potete più disperdere energie. Nel lavoro scegliete con maggiore attenzione dove investire tempo e risorse, evitando scontri inutili. Questa lucidità vi rende più efficaci. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: meglio un confronto sincero che una calma apparente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 maggio 2026), giornata che vi riporta al centro di voi stessi. Non avete più voglia di adattarvi a situazioni che non vi rappresentano. Nel lavoro consolidate, ma iniziate anche a pensare a qualcosa di diverso per il futuro. In amore cresce il bisogno di profondità: cercate un legame che vi faccia sentire davvero coinvolti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è più ordinata e questo vi aiuta molto. Riuscite a distinguere ciò che è importante da ciò che è solo distrazione. Nel lavoro fate una scelta utile. In amore, però, attenzione: qualcuno vuole chiarezza, e oggi non potete più rimandare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma chiarificatrice. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può aiutarvi. In amore, invece, è il momento di dire ciò che sentite senza paura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 maggio 2026), la vostra forza è nella semplicità. Non avete bisogno di esagerare per ottenere risultati. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di verità: meno orgoglio e più presenza emotiva fanno la differenza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto, ma riuscite comunque a gestire bene le situazioni. In amore, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche al sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi.