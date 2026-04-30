Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, energia presente ma da gestire. Nel lavoro un cambiamento richiede attenzione. In amore più dialogo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità con novità. Nel lavoro opportunità da cogliere. In amore emozioni più vive.

Gemelli

Cari Gemelli, mente veloce. Nel lavoro idee utili. In amore evitate ambiguità.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità alta. Nel lavoro equilibrio necessario. In amore chiarimenti importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 aprile 2026), sicurezza interiore. Nel lavoro risultati concreti. In amore meno orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, precisione utile. Nel lavoro soluzioni pratiche. In amore più apertura.

Bilancia

Cari Bilancia, ricerca di equilibrio. Nel lavoro decisioni. In amore confronto necessario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità e lucidità. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore profondità.

Sagittario

Cari Sagittario, movimento e idee. Nel lavoro nuovi percorsi. In amore sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, costruzione solida. Nel lavoro progressi. In amore apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 aprile 2026), intuizione forte. Nel lavoro innovazione. In amore chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità concreta. Nel lavoro intuizioni utili. In amore dolcezza stabile.