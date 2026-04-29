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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 30 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete una spinta forte a muovervi e a cambiare qualcosa. Nel lavoro potreste iniziare un nuovo percorso o modificare un progetto. In amore, invece, cercate di essere più presenti e meno impulsivi: qualcuno ha bisogno di stabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire dalla routine. Nel lavoro una novità può portare stimoli interessanti. In amore cresce il desiderio di emozioni più vive e meno prevedibili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete brillanti e veloci. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti e creative. In amore, però, cercate di essere più coerenti: non cambiate idea troppo spesso.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente ricca ma più stabile. Nel lavoro mantenete equilibrio. In amore, invece, è il momento di costruire qualcosa di più solido partendo da un dialogo sincero.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 aprile 2026), avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e al sentimento. La vostra forza è nella tranquillità. Non avete bisogno di dimostrare nulla e questo vi rende più autorevoli. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più verità vi porteranno risultati migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la vostra forza è nella tranquillità. Non avete bisogno di dimostrare nulla e questo vi rende più autorevoli. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più verità vi porteranno risultati migliori.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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