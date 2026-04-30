Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 30 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che è il momento di prendere una posizione chiara. Non potete più restare nel dubbio. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da affrontare. In amore, un confronto può portare a una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi rende un passo avanti agli altri. Nel lavoro questo è un vantaggio importante. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non accettate compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri e diretti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso importante. Nel lavoro fate scelte più mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che vi aiutano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza se messa in pratica. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto positiva perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a percepire, ma fate anche qualcosa di concreto. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati. In amore c’è una dolcezza più stabile e più consapevole. Sentite che qualcosa deve cambiare, ma non in modo impulsivo come al solito. Avete una lucidità nuova che vi aiuta a capire dove intervenire davvero. Nel lavoro potreste rivedere una strategia e ottenere risultati migliori. In amore, invece, è il momento di dimostrare ciò che provate con azioni concrete e non solo parole.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Cancro: giornata emotivamente intensa ma anche illuminante.