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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 30 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 30 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che è il momento di prendere una posizione chiara. Non potete più restare nel dubbio. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da affrontare. In amore, un confronto può portare a una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi rende un passo avanti agli altri. Nel lavoro questo è un vantaggio importante. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non accettate compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri e diretti.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso importante. Nel lavoro fate scelte più mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che vi aiutano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza se messa in pratica. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto positiva perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a percepire, ma fate anche qualcosa di concreto. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati. In amore c’è una dolcezza più stabile e più consapevole. Sentite che qualcosa deve cambiare, ma non in modo impulsivo come al solito. Avete una lucidità nuova che vi aiuta a capire dove intervenire davvero. Nel lavoro potreste rivedere una strategia e ottenere risultati migliori. In amore, invece, è il momento di dimostrare ciò che provate con azioni concrete e non solo parole.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Cancro: giornata emotivamente intensa ma anche illuminante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 APRILE-3 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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