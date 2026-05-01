Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di riequilibrare qualcosa. Nel lavoro gestite situazioni delicate con intelligenza. In amore, un chiarimento può riportare serenità. Avete una forte spinta a cambiare qualcosa. Nel lavoro potreste iniziare un nuovo percorso o modificare una situazione che non vi convince più. In amore, però, cercate di non essere troppo impulsivi: serve anche ascolto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 maggio 2026), giornata intensa e piena di intuizioni. Nel lavoro avete un vantaggio strategico evidente. In amore emozioni profonde da vivere con maggiore consapevolezza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, desiderio di movimento e cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive si aprono. In amore sincerità e leggerezza migliorano i rapporti. Giornata che vi invita a muovervi e a rompere una routine che inizia a starvi stretta. Nel lavoro arriva una novità interessante. In amore cresce il desiderio di emozioni più vive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concretezza e determinazione vi guidano. Nel lavoro progressi solidi e costanti. In amore più apertura emotiva. Siete brillanti e veloci. Nel lavoro trovate soluzioni creative che possono portarvi vantaggi. In amore, però, serve più coerenza: non cambiate idea troppo spesso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 maggio 2026), creatività e intuizione vi accompagnano. Nel lavoro idee originali da sviluppare. In amore serve più presenza e chiarezza. Avete energia e sicurezza. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare l’altro è fondamentale. Giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e alle emozioni.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e concretezza si uniscono. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni con fiducia. In amore dolcezza e profondità rendono speciale la giornata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate spazio alla spontaneità e alle emozioni.