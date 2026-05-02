Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene, ma oggi vi chiede di rallentare e osservare. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a una situazione che richiede più strategia che impulso. In amore, cercate di evitare reazioni immediate: una parola detta con calma può cambiare molto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e vi dona stabilità. Nel lavoro state consolidando qualcosa di importante, anche se lentamente. In amore cresce il bisogno di sicurezza ma anche di emozione: volete sentirvi coinvolti davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente vivace ma anche un po’ indecisa. Nel lavoro valutate bene ogni possibilità prima di scegliere. In amore, evitate ambiguità: è il momento di essere più chiari con voi stessi e con gli altri.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica la vostra sensibilità e vi rende più intuitivi. Nel lavoro cercate di non assorbire troppe tensioni esterne. In amore, giornata importante: un gesto sincero può rafforzare un legame o chiarire una situazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 maggio 2026), il Sole vi sostiene ma vi invita alla misura. Nel lavoro potete ottenere risultati senza bisogno di forzare. In amore, passione e orgoglio devono trovare equilibrio: ascoltare sarà fondamentale.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a essere concreti e organizzati. Nel lavoro sistemate questioni rimaste in sospeso. In amore, però, cercate di non controllare tutto: lasciate spazio anche all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia ma richiede decisione. Nel lavoro non potete più rimandare una scelta importante. In amore, un confronto sincero può portare maggiore chiarezza e serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica la vostra intuizione e profondità. Nel lavoro riuscite a vedere oltre le apparenze. In amore, emozioni intense ma più consapevoli: sapete cosa volete e cosa non accettate più.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee ma invita alla prudenza. Nel lavoro valutate bene le opportunità prima di muovervi. In amore, cercate sincerità e leggerezza senza complicazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro piccoli passi portano risultati concreti e duraturi. In amore, però, serve più apertura emotiva: non tenete tutto dentro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può rivelarsi vincente se messa in pratica. In amore, chiarite ciò che provate per evitare fraintendimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito, può guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più matura, meno fragile e più reale.