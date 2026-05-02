Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di prendere una posizione. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da affrontare. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta significativa e liberatoria.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 maggio 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di lettura delle situazioni che vi permette di anticipare gli altri. Nel lavoro questo è un grande vantaggio strategico. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non siete più disposti ad accettare compromessi inutili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso nel tempo. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri, e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso importante e rendendolo più efficace. Nel lavoro fate scelte mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti e coinvolti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 maggio 2026), avete intuizioni brillanti che possono portare cambiamenti reali. Non fermatevi alle idee: provate a metterle in pratica. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non vi limitate a sentire, ma fate anche qualcosa di pratico. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza.