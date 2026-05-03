Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete meno impulsivi e più riflessivi, e questo vi aiuta molto. Vi accorgete che non tutte le battaglie meritano di essere combattute. Nel lavoro potreste decidere di concentrare le energie su un solo obiettivo importante, lasciando da parte distrazioni inutili. In amore, invece, c’è bisogno di maggiore ascolto: essere sinceri è importante, ma oggi conta anche il modo in cui dite le cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 maggio 2026), giornata positiva per chi vuole ritrovare stabilità senza rinunciare al cambiamento. Sentite il bisogno di rinnovare qualcosa nella vostra quotidianità. Nel lavoro si aprono occasioni interessanti, ma vanno valutate senza fretta. In amore cresce il desiderio di un rapporto più profondo, meno basato sulle abitudini e più sulla condivisione autentica.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è brillante ma meno dispersiva del solito. Questo vi permette di vedere con chiarezza dove state andando. Nel lavoro riuscite a organizzare meglio idee e progetti, ottenendo risultati concreti. In amore, però, cercate di essere più lineari: qualcuno potrebbe avere bisogno di rassicurazioni più chiare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa dal punto di vista emotivo, ma anche molto costruttiva. Vi rendete conto di ciò che vi pesa davvero e di ciò che invece vale la pena difendere. Nel lavoro cercate di non isolarvi troppo. In amore, un dialogo aperto può portare maggiore serenità e rafforzare una relazione importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 maggio 2026), la vostra energia è più equilibrata e meno teatrale del solito. Questo vi rende particolarmente efficaci. Nel lavoro riuscite a gestire bene responsabilità e imprevisti, guadagnando credibilità. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più spontaneità renderanno i rapporti più solidi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma non monotona. Un piccolo cambiamento nei programmi può inizialmente infastidirvi, ma alla fine si rivelerà utile. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni pratiche a questioni che sembravano bloccate. In amore, invece, cercate di lasciarvi andare un po’ di più e di non controllare ogni dettaglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma non monotona. Un piccolo cambiamento nei programmi può inizialmente infastidirvi, ma alla fine si rivelerà utile.