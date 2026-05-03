Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite una spinta forte a rimettere ordine nelle vostre priorità. Non avete più voglia di perdere tempo in situazioni poco chiare o poco produttive. Nel lavoro questo vi porta a fare una scelta più mirata, magari tagliando qualcosa che non funziona. In amore, invece, è il momento di essere diretti ma anche più attenti all’altro: la chiarezza aiuta, ma serve anche sensibilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 maggio 2026), giornata che vi invita a uscire leggermente dalla vostra zona di comfort. Non è una rivoluzione, ma un piccolo cambiamento che può darvi nuove prospettive. Nel lavoro si apre una possibilità interessante, da valutare senza fretta. In amore cresce il bisogno di emozioni più profonde: cercate un legame che vi coinvolga davvero, non solo stabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più focalizzati e meno dispersivi, e questa è una grande risorsa. Riuscite a trasformare le idee in qualcosa di concreto. Nel lavoro fate un passo avanti importante proprio grazie a questa chiarezza mentale. In amore, però, dovete evitare ambiguità: qualcuno ha bisogno di capire cosa volete davvero.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche molto utile. Le sensazioni che provate oggi sono importanti perché vi aiutano a capire cosa vi fa stare bene. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può chiarire molto. In amore, invece, è il momento di aprirsi con sincerità, anche se non è facile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 maggio 2026), la vostra forza è nella calma e nella sicurezza interiore. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro riuscite a gestire meglio anche situazioni complesse. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio e più verità portano risultati migliori.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe ad adattarvi. Non tutto può essere pianificato, ma riuscite comunque a trovare soluzioni pratiche. Nel lavoro questo vi rende molto efficaci. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alla spontaneità e alle emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe ad adattarvi.