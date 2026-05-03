Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 3 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di prendere una posizione. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da affrontare. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta significativa e liberatoria.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 maggio 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di lettura delle situazioni che vi permette di anticipare gli altri. Nel lavoro questo è un grande vantaggio strategico. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non siete più disposti ad accettare compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso nel tempo. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri, e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto. Giornata emotivamente intensa ma anche molto utile. Le sensazioni che provate oggi sono importanti perché vi aiutano a capire cosa vi fa stare bene. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può chiarire molto. In amore, invece, è il momento di aprirsi con sincerità, anche se non è facile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso importante e rendendolo più efficace. Nel lavoro fate scelte mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti e coinvolti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 maggio 2026), avete intuizioni brillanti che possono portare cambiamenti reali. Non fermatevi alle idee: provate a metterle in pratica. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non vi limitate a sentire, ma fate anche qualcosa di pratico. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza.