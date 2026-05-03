Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma significativa. Nel lavoro piccoli progressi consolidano il vostro percorso. In amore cercate più intensità emotiva.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni rapide. In amore serve chiarezza e coerenza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi guida. Nel lavoro mantenete equilibrio. In amore è il momento di aprirsi davvero.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3 maggio 2026), energia in crescita ma controllata. Nel lavoro vi fate notare. In amore attenzione all’orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione. Nel lavoro dettagli importanti. In amore più spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro scelte necessarie. In amore chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e stabilità. Nel lavoro risultati solidi. In amore più apertura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3 maggio 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore più presenza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuito. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.