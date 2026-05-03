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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 4 maggio 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di chiarezza. Alcune situazioni non possono più restare indefinite. Nel lavoro potreste essere chiamati a prendere una decisione importante o a schierarvi. In amore, invece, è una giornata utile per chiarire malintesi e ristabilire equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 maggio 2026), siete particolarmente intuitivi e profondi. Avete la sensazione di capire subito ciò che si nasconde dietro parole e atteggiamenti. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio strategico importante. In amore siete più selettivi e meno tolleranti verso situazioni superficiali: volete autenticità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata che vi invita a dare una direzione più precisa alle vostre energie. Non vi basta più improvvisare. Nel lavoro potreste iniziare a costruire qualcosa di più strutturato e duraturo. In amore siete sinceri e spontanei, ma attenzione a non essere troppo bruschi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata produttiva e molto utile per riorganizzare obiettivi e priorità. Avete una visione più chiara del percorso che volete seguire. Nel lavoro fate scelte concrete e intelligenti. In amore, però, serve più disponibilità emotiva: chi vi è vicino ha bisogno di percepire maggiore calore.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di rinnovamento. Vi sentite più liberi mentalmente e pronti a cambiare prospettiva. Nel lavoro una vostra idea originale può essere particolarmente apprezzata. In amore, invece, cercate di essere più presenti e meno sfuggenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto armonica perché riuscite a mantenere equilibrio tra cuore e praticità. Le emozioni non vi travolgono, ma vi guidano bene. Nel lavoro fate progressi concreti grazie a un’intuizione utile. In amore c’è una dolcezza più matura, fatta di piccoli gesti ma molto significativi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: sentite forte il bisogno di chiarezza. Alcune situazioni non possono più restare indefinite. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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