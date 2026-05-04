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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 4 maggio 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete meno impulsivi e più riflessivi, e questo vi aiuta molto. Vi accorgete che non tutte le battaglie meritano di essere combattute. Nel lavoro potreste decidere di concentrare le energie su un solo obiettivo importante, lasciando da parte distrazioni inutili. In amore, invece, c’è bisogno di maggiore ascolto: essere sinceri è importante, ma oggi conta anche il modo in cui dite le cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 maggio 2026), giornata positiva per chi vuole ritrovare stabilità senza rinunciare al cambiamento. Sentite il bisogno di rinnovare qualcosa nella vostra quotidianità. Nel lavoro si aprono occasioni interessanti, ma vanno valutate senza fretta. In amore cresce il desiderio di un rapporto più profondo, meno basato sulle abitudini e più sulla condivisione autentica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è brillante ma meno dispersiva del solito. Questo vi permette di vedere con chiarezza dove state andando. Nel lavoro riuscite a organizzare meglio idee e progetti, ottenendo risultati concreti. In amore, però, cercate di essere più lineari: qualcuno potrebbe avere bisogno di rassicurazioni più chiare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa dal punto di vista emotivo, ma anche molto costruttiva. Vi rendete conto di ciò che vi pesa davvero e di ciò che invece vale la pena difendere. Nel lavoro cercate di non isolarvi troppo. In amore, un dialogo aperto può portare maggiore serenità e rafforzare una relazione importante.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 maggio 2026), la vostra energia è più equilibrata e meno teatrale del solito. Questo vi rende particolarmente efficaci. Nel lavoro riuscite a gestire bene responsabilità e imprevisti, guadagnando credibilità. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più spontaneità renderanno i rapporti più solidi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma non monotona. Un piccolo cambiamento nei programmi può inizialmente infastidirvi, ma alla fine si rivelerà utile. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni pratiche a questioni che sembravano bloccate. In amore, invece, cercate di lasciarvi andare un po’ di più e di non controllare ogni dettaglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma non monotona. Un piccolo cambiamento nei programmi può inizialmente infastidirvi, ma alla fine si rivelerà utile.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 APRILE-3 MAGGIO
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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