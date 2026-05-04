Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 4 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di chiarezza. Alcune situazioni non possono più restare indefinite. Nel lavoro potreste essere chiamati a prendere una decisione importante o a schierarvi. In amore, invece, è una giornata utile per chiarire malintesi e ristabilire equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 maggio 2026), siete particolarmente intuitivi e profondi. Avete la sensazione di capire subito ciò che si nasconde dietro parole e atteggiamenti. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio strategico importante. In amore siete più selettivi e meno tolleranti verso situazioni superficiali: volete autenticità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata che vi invita a dare una direzione più precisa alle vostre energie. Non vi basta più improvvisare. Nel lavoro potreste iniziare a costruire qualcosa di più strutturato e duraturo. In amore siete sinceri e spontanei, ma attenzione a non essere troppo bruschi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata produttiva e molto utile per riorganizzare obiettivi e priorità. Avete una visione più chiara del percorso che volete seguire. Nel lavoro fate scelte concrete e intelligenti. In amore, però, serve più disponibilità emotiva: chi vi è vicino ha bisogno di percepire maggiore calore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di rinnovamento. Vi sentite più liberi mentalmente e pronti a cambiare prospettiva. Nel lavoro una vostra idea originale può essere particolarmente apprezzata. In amore, invece, cercate di essere più presenti e meno sfuggenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto armonica perché riuscite a mantenere equilibrio tra cuore e praticità. Le emozioni non vi travolgono, ma vi guidano bene. Nel lavoro fate progressi concreti grazie a un’intuizione utile. In amore c’è una dolcezza più matura, fatta di piccoli gesti ma molto significativi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sentite forte il bisogno di chiarezza. Alcune situazioni non possono più restare indefinite.