Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene, ma oggi richiede controllo. Nel lavoro evitate decisioni affrettate: una scelta ponderata vi porterà più lontano. In amore, una parola detta con calma può evitare tensioni e rafforzare il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e vi dona stabilità. Nel lavoro consolidate una posizione importante. In amore cresce il bisogno di sicurezza, ma anche di emozioni più profonde e coinvolgenti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma anche indecisa. Nel lavoro valutate ogni opzione con attenzione. In amore, evitate ambiguità: è il momento di essere chiari.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica la sensibilità. Nel lavoro cercate di non assorbire tensioni esterne. In amore, giornata favorevole per chiarire e rafforzare un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 maggio 2026), il Sole vi sostiene, ma invita alla misura. Nel lavoro risultati positivi senza bisogno di forzare. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore, però, lasciate spazio anche all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia ma richiede decisioni. Nel lavoro non rimandate. In amore, un confronto sincero porta chiarezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro capite ciò che altri non vedono. In amore emozioni intense ma consapevoli.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove porta nuove idee. Nel lavoro opportunità da valutare. In amore cercate sincerità e leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro idee brillanti. In amore chiarite i vostri sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e profondità rafforzano il legame.