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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 11 maggio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende attivi ma oggi più controllati. Nel lavoro è meglio evitare scelte impulsive: osservare prima di agire vi porta vantaggi. In amore, una discussione può trasformarsi in chiarimento se gestita con calma.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e vi stabilizza. Nel lavoro consolidate una posizione o un progetto. In amore cresce il bisogno di sicurezza, ma anche di maggiore profondità emotiva.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce ma dispersiva. Nel lavoro serve ordine mentale. In amore, chiarire una situazione è fondamentale per evitare fraintendimenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili ma intuitivi. Nel lavoro mantenete equilibrio. In amore, un gesto sincero rafforza un legame importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 maggio 2026), il Sole vi sostiene ma vi chiede misura. Nel lavoro risultati positivi senza eccessi. In amore, meno orgoglio e più ascolto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi guida verso ordine e precisione. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate più spazio al sentimento.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia ma anche decisioni. Nel lavoro non rimandate. In amore serve chiarezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro siete strategici. In amore emozioni forti ma controllate.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro valutate con calma. In amore sincerità importante.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore più apertura emotiva.

Acquario 

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro idee utili. In amore chiarimenti necessari.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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