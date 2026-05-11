Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 12 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 12 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana con una Luna favorevole che vi regalerà una grande grinta nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, Marte sostiene i vostri progetti, rendendovi particolarmente incisivi nelle trattative.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 maggio 2026), siete in una fase di consolidamento. Il Sole nel vostro segno vi dona una stabilità emotiva che non provavate da tempo. Ottimo momento per fare investimenti a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, nell’aria c’è un po’ di maretta a causa di Mercurio che sembra giocare a nascondino. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di firmare documenti importanti tra mercoledì e giovedì. Calma e sangue freddo.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono a fior di pelle in queste ore di maggio. Siete molto sensibili alle critiche, ma ricordate che non tutto ciò che vi viene detto è un attacco personale. Per quanto riguarda il lavoro, un vecchio progetto potrebbe tornare alla luce. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 maggio 2026), siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà maggio 2026. La vostra leadership è riconosciuta da colleghi e superiori. Cercate di non peccare di superbia. Non ora.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana che prende il via in queste ore richiede ordine e disciplina, qualità che a voi non mancano di certo. Anche per quanto riguarda il lavoro state pianificando qualcosa di grande e le stelle vi suggeriscono di curare ogni minimo dettaglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà maggio.